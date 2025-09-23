На маркетплейсах подгорело

Производители систем пожарной безопасности жалуются на контрафактную продукцию на маркетплейсах, в частности датчики дыма и системы оповещения. По данным производителей, с начала года они выявили более 10 тыс. единиц оборудования, у которого нет сертификатов соответствия техническим регламентам. Представители маркетплейсов уверяют, что их критерии проверки достаточны жесткие, а с вступлением в силу закона о платформенной экономике они только ужесточатся.

С начала 2025 года «Консорциум ПОПСБ» (объединяет крупнейших производителей пожарных и охранных IT-систем систем: «Полисервис», «Пожтехника», «Тензор» и «Рубеж») выявил на крупнейших маркетплейсах более 10 тыс. единиц оборудования, в том числе пожарных извещателей, датчиков дыма, датчиков загазованности, в описании которых отсутствует информация о наличии у них сертификатов соответствия техническим регламентам ЕАЭС, рассказал “Ъ” директор по развитию консорциума Михаил Динеев. «Такая ситуация уже создала лазейку для продажи в России контрафактного и некачественного оборудования, которое может нанести вред потребителям»,— утверждает он.

Михаил Динеев добавляет, что для решения этой проблемы отрасль «совместно с регуляторами» прорабатывает две инициативы: законодательно закрепить правила оборота продукции, которая относится к системам безопасности, чтобы продажа такого оборудования была возможна только на доверенных площадках, а также зафиксировать в законодательстве понятие «доверенный маркетплейс», который будет интегрирован с ГИСП (государственная информационная система промышленности), что позволит продавать продукцию, прошедшую всю необходимую сертификацию, а также процедуры подтверждения соответствия. По словам господина Динеева, такой механизм интеграции с ГИСП уже был реализован отраслевым маркетплейсом — Secumarket, что позволяет контролировать наличие сертификатов продукции. В Минпромторге и Минэкономики не ответили на запрос “Ъ”.

По данным консорциума, объем производства противопожарных систем в РФ на 2024 год составлял 19,5 млн штук при 19,2 млн штук потребности рынка. Ранее “Ъ” сообщал, что производители охранных и пожарных IT-систем считают, что национальный режим в сфере госзакупок не работает и заказчики продолжают закупать иностранные системы, которые дешевле отечественных аналогов (см. “Ъ” от 19 июня).

Представители отечественных маркетплейсов не раскрывают данные об объемах продаж систем пожарной безопасности, но утверждают, что «внимательно следят» за качеством товаров, в том числе пожарных систем. В Ozon обещают провести «дополнительную проверку документов качества у продавцов категории». «Специалисты контроля качества регулярно мониторят витрину с помощью алгоритмов и вручную, оперативно реагируем на жалобы и обращения общественных организаций и регуляторов»,— добавляет представитель Ozon. По его словам, принятый летом закон о платформенной экономике «устанавливает четкие критерии по контролю за соответствием товаров обязательным требованиям для платформ», компания также планирует «полностью адаптировать процессы для исполнения требований» до вступления закона в силу в 2026 году.

В Wildberries говорят, что профильные госорганы предоставляют площадкам «разнообразный функционал для проверки продукции». «И мы используем все их возможные вариации»,— утверждают в компании. Представитель компании добавляет, что после вступления закона о платформенной экономике в силу карточка товара не будет отображаться до тех пор, пока продавец не разместит сертификат соответствия на платформе. «С учетом всех этих факторов мы считаем предложение о необходимости закрепления в законодательстве понятия "доверенный маркетплейс" избыточным, а закон — обеспечивающим сбалансированные условия для игроков рынка и сторон платформенного бизнеса»,— заявил он. В «Мегамаркете» не ответили “Ъ”, в «Яндекс Маркете» отказались от комментариев.

Продажа несертифицированного оборудования повышает риски получения некачественного товара, которое может приводить, например, к ложным срабатываниям, говорит директор технологической практики «ТеДо» Юрий Швыдченко. Однако, по его словам, сертифицированная продукция в большинстве случаев оказывается дороже, хоть и несущественно, «так как включает стоимость процедур, связанных с сертификацией».

