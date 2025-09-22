Главные новости Черноземья за 22 сентября: Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Понедельник сразу в нескольких регионах Черноземья запомнился кадровыми новостями, но заметнее всего — в Воронеже. Впервые после многих месяцев слухов, официально и с развернутыми комментариями подтвердилось, что Владимир Нетесов покинет пост спикера облдумы и продолжит политическую карьеру как сенатор от законодательной власти региона. Его должность должна достаться Юрию Матузову, бывшему главе администрации Бутурлиновского района Воронежской области, который сегодня объявил об уходе с этого поста.

В рамках одного и того же цикла ротации политиков в отставку с должности заместителя председателя правительства Воронежской области, курирующего агропромышленный комплекс, ушел Виктор Логвинов. Популярный в регионе руководитель избрался в новый созыв областной думы и, по решению регионального политсовета «Единой России», возглавит фракцию партии в воронежском заксобрании.

Вместо Виктора Логвинова зампредом правительства Воронежской области назначен 40-летний Алексей Сапронов, с 2019 года работавший во главе сельского хозяйства региона (до 2023-го должность регионального министра называлась «руководитель департамента аграрной политики»). В свою очередь, кресло господина Сафронова в статусе врио заняла его бывший зам Светлана Петрова.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Вечерний Воронеж. Вид на правительство Воронежской области, в котором после сегодняшних новостей сменятся несколько табличек

В Курске избранный 87% жителей области губернатор Александр Хинштейн официально утвердился в должности. У него прошла церемония инаугурации. Господин Хинштейн заверил, что «главными задачами для него являются оправдание доверия людей и президента».

У избранного губернатора Тамбовской области Евгения Первышова инаугурация будет только завтра, но он уже приступил к кадровым перестановкам. Господин Первышов утром начал планерку с того, что сообщил о смене министра градостроительства и архитектуры региона: Александр Филатов покидает пост, чтобы быть пониженным до главного архитектора области. Вместо него и.о. министра назначен Алексей Кузьменко, который ранее работал на похожих должностях в Ростовской области (сам господин Первышов раньше работал в Краснодаре).

В том самом, ставшем знаменитом по фильму «О чем говорят мужчины» селе Бельдяжки Орловской области «Мираторг» открыл семеноводческий центр картофеля за 3 млрд руб. В Бельдяжки на церемонию отправились президент «Мираторга» Виктор Линник и орловский губернатор Андрей Клычков.

Спасателям в Черноземье нужно больше координации. Липецкая область планирует объединить экстренную систему 112 с аналогичными сервисами в Белгородской, Воронежской и Курской областях. Планируется, что будет настроен информационный обмен между центрам обработки вызовов службы спасения во всех соседних регионах.

Тем временем ВСУ продолжили массированные атаки Белгорода и Белгородской области. По данным властей, за предыдущие сутки на регион обрушились как минимум 182 беспилотников и 20 боеприпасов противника. В результате два человека погибли и 12 пострадали. Один из дронов сбили прямо над зданием правительства Белгородской области как раз в момент утреннего оперативного совещания у губернатора Вячеслава Гладкова.

Сергей Калашников