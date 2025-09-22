Виктор Логвинов оставил пост зампреда воронежского правительства

Сегодня от должности зампреда правительства Воронежской области был освобожден Виктор Логвинов, занимавший ее с 2015 года. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Гусев, сообщили в облправительстве.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Виктор Логвинов

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Уточняется, что господин Логвинов ушел в отставку по собственному желанию. Также власти региона напомнили, что он избрался депутатом воронежской облдумы восьмого созыва.

Виктор Логвинов родился в 1967 году в Воробьевке Воронежской области. По двум специальностям окончил Воронежский аграрный университет имени Глинки (ныне — ВГАУ имени Петра I), а также Воронежский филиал академии госслужбы. В 1993–1995 годах работал начальником отдела сбыта и снабжения совхоза «Новоусманский» в Воронежской области, в 1995–1997 годах — инспектором и начальником отдела контрольно-счетной палаты аппарата воронежской облдумы. С 1997 по 1999 год занимал должность начальника сектора контроля отдела организационной и кадровой работы (затем — организационного отдела) администрации Воронежской области. В 1999–2000 годах — начальник отдела по контролю в обладминистрации. С 2000 по 2001 год — замначальника главного управления сельского хозяйства администрации региона. В 2001–2004 годах — замглавы администрации Рамонского района — начальник управления АПК, в 2004–2008 годах — первый замглавы администрации района. С октября 2008 года занимал пост главы администрации Рамонского района.

Сегодня «Ъ-Черноземье» сообщил, что по решению воронежского политсовета партии «Единая Россия» (ЕР) господин Логвинов возглавит фракцию ЕР в облдуме.

Алина Морозова