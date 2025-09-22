Над зданием белгородского правительства сбили БПЛА во время совещания

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время оперативного совещания сообщил, что над зданием правительства региона сбили беспилотник. Информация о возможных последствиях не уточняется.

Глава региона поблагодарил бойцов подразделения «Орлан» и отряда «Барс-Белгород». А также выразил надежду, что начавшееся в 9:00 совещание удастся провести до конца.

В последние два месяца здание правительства Белгородской области не раз подвергалось атакам БПЛА. Так, в середине августа из-за ударов беспилотников по центру Белгорода были повреждены кабинет губернатора, а также первый и последний этажи здания региональных властей. В середине сентября из-за взрыва дрона пострадала 16-летняя девушка, разрушения получили фасад и окна объекта. На прошлой неделе в результате атаки нескольких БПЛА были ранены две сотрудницы облправительства. Также были повреждены кровля и остекление здания.

Алина Морозова