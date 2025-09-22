Два человека погибли и 12 пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 14 муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 182 беспилотников и 20 боеприпасов. В результате погибли два человека, еще 12 были ранены. Разрушения получили 15 жилых объектов и 16 транспортных средств. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Сегодня утром Белгород атаковали двумя беспилотниками: один из них ударил по зданию облправительства, другой взорвался у городской администрации. Два человека получили ранения. Они доставлены в больницу. Повреждены МКД и автомобиль.

В Белгородском районе по поселку Октябрьский, селам Бочковка, Варваровка, Красный Октябрь, Нечаевка, Николаевка, Никольское, Новая Нелидовка, Петровка, Салтыково, Стрелецкое и хутору Церковный выпустили 19 БПЛА. В муниципалитете ранены четыре мирных жителя. Все пострадавшие продолжают лечение в больницах. В селе Варваровка получили разрушения две машины, в селе Салтыково — трактор, в селе Стрелецкое — ангар, в селе Нечаевка — два частных дома, два автомобиля и хозпостройка, в поселке Октябрьский — линия электропередачи, в селе Николаевка — инфраструктурный объект связи, в селе Никольское — балкон одной квартиры в МКД, в селе Бочковка — частный дом, на участке автодороги Октябрьский — Красный Октябрь — грузовик.

В Борисовском районе у села Зозули в результате атаки FPV-дрона был поврежден легковой автомобиль.

В Валуйском округе поселок Уразово, села Борки, Двулучное, Долгое, Казинка, Тулянка, Шведуновка и хутор Леоновка подверглись атакам 26 БПЛА. В поселке Уразово пострадали коммерческий объект и здание предприятия, в селе Двулучное — частный дом и автомобиль, в селе Казинка — инфраструктурный объект связи, на хуторе Леоновка — частный дом и газовая труба.

В Волоконовском районе села Борисовка и Коновалово атаковали тремя беспилотниками. В первом населенном пункте повреждена хозпостройка.

В Грайворонском округе по городу Грайворон, поселку Совхозный, селам Безымено, Головчино, Дорогощь, Дунайка, Новостроевка-Первая и Пороз выпустили один боеприпас и нанесли удары 13 БПЛА. В Грайвороне повреждены частный дом, линия электропередачи и две хозпостройки, в селе Безымено — оборудование сельхозпредприятия, в селе Новостроевка-Первая — частный дом.

Город Губкин атакован одним дроном. Нарушена линия электропередачи на территории предприятия.

Над Корочанским районом сбили пять беспилотников самолетного типа, над Старооскольским горокругом — восемь. Пострадавших и разрушений нет.

В Краснояружском районе поселки Задорожный, Красная Яруга, Отрадовский и Прилесье, села Графовка, Колотиловка, Репяховка, Староселье, Теребрено и хутор Фищево подверглись четырем обстрелам с применением 17 боеприпасов и атакам 50 БПЛА. В поселке Красная Яруга повреждены частный дом, социальный и коммерческий объекты, линия электропередачи, надворная постройка и инфраструктурный объект связи.

В Ракитянском районе по поселкам Пролетарский и Ракитное, селам Новозинаидинское, Новоленинское и Центральное выпустили один боеприпас и 14 беспилотников. В результате атак дронов погибли двое мирных жителей. Шесть человек получили ранения: трое из них госпитализированы, остальные продолжают лечение амбулаторно. В поселке Ракитное поврежден коммерческий объект, в поселке Пролетарский — два автомобиля и коммерческий объект, в селе Новоленинское сгорело транспортное средство. Ночью в селе Новозинаидинское получила разрушения хозпостройка, в селе Центральное — частный дом.

В Чернянском районе село Верхнее Кузькино было атаковано одним беспилотником, Яковлевский округ — тремя. Обошлось без последствий.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Архангельское, Бершаково, Вознесеновка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка, Сурково, а также хутору Белокриничный выпустили один снаряд и 30 БПЛА. В селе Новая Таволжанка пострадали два частных дома и автомобиль, в селе Муром — два частных дома, две надворные постройки и автомобиль. Также сгорели машина и хозпостройка. Ночью в Шебекине на парковке предприятия был уничтожен огнем автомобиль, в Муроме — частный дом.

Алина Морозова