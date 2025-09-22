Системы-112 Белгородской, Воронежской, Курской и Липецкой областей объединят

Бюджетное учреждение «Система-112 Воронежской области» объявило аукцион на интеграцию системы-112 с аналогичными в Белгородской, Курской, Липецкой и Ростовской областях. Начальная цена контракта составляет 6,9 млн руб., следует из данных портала госзакупок.

Услуги необходимо оказывать с даты заключения контракта до 15 декабря 2025 года. За это время подрядчику предстоит поставить лицензии специального программного обеспечения и настроить автоматизированный информационный обмен между центром обработки вызовов службы спасения Воронежской области и аналогичными центрами в соседних регионах.

Подавать заявки на участие в аукционе можно до 25 сентября. Итоги планируют подвести 29 сентября.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что системы видеонаблюдения в Воронеже могут дополнить функцией распознавания лиц. Она может заработать уже в этом году.

Алина Морозова