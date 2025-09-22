«Мираторг» открыл семеноводческий центр картофеля в Орловской области за 3 млрд

В селе Бельдяжки Кромского района Орловской области открылся селекционно-семеноводческий центр и картофелехранилище агропромышленного холдинга «Мираторг». Об этом сообщили в пресс-службе облправительства. Объем инвестиций в проект превысил 3 млрд руб.

Мощность семеноводческого центра составит 15 тыс. т оригинальных и элитных семян в год. Центр включает современный складской комплекс для хранения и обработки семян. В августе 2025 года введена вторая очередь склада на 14,6 тыс. т, а в сентябре — третья на 51,4 тыс. т. Общая мощность хранения комплекса в Кромском районе достигла 81 тыс. т.

Предприятие выделяет под развитие семеноводства 350 га земли и около 2 тыс. га — для производства товарного картофеля. Будет создано 160 рабочих мест.

Отмечается, что комплекс станет частью проекта по производству картофеля для переработки на заводе «Гранд Фрайз», который будет перерабатывать до 350 тыс. т сырья в год. С осени 2026 года сеть ресторанов «Вкусно – и точка» начнет получать 120 тыс. т картофеля-фри российского производства.

Президент «Мираторга» Виктор Линник заявил, что основной задачей комплекса в Кромском районе станет обеспечение сырьем перерабатывающего завода «Гранд Фрайз», который строится в Мценском районе.

В марте сообщалось, что запуск завода «Гранд Фрайз» по переработке картофеля в ОЭЗ «Орел» перенесли на вторую половину 2026 года. Объем вложений в проект составляет 19,5 млрд руб.

Егор Якимов