Хинштейн официально стал губернатором Курской области

Александр Хинштейн вступил в должность губернатора Курской области. Церемония инаугурации прошла в воскресенье, 21 сентября, в концертном зале «Свиридовский» в Курске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Курской области Александр Хинштейн (в центре)

Фото: https: / t.me / kurskadm / 94809 Губернатор Курской области Александр Хинштейн (в центре)

Фото: https: / t.me / kurskadm / 94809

В своем Telegram-канале он написал, что главными задачами для него являются оправдание доверия людей и президента. «Перед нами сегодня стоят большие вызовы, нас ждет много непростых решений, большое количество работы, но я уверен, что вместе мы обязательно добьемся главного — процветания нашего региона!» — сказал господин Хинштейн.

Торжественная церемония вступления в должность прошла в концертном зале «Свиридовский». С победой Александра Хинштейна поздравил полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев. Он отметил, что глава региона сумел выстроить открытый и честный диалог с жителями области, выразил надежду на возрождение пострадавших территорий.

Александр Хинштейн, выдвинутый «Единой Россией», набрал 86,92% голосов на выборах главы Курской области. В статусе врио он работал с 5 декабря. Явка на выборах составила 54,1%: в голосовании приняли участие более 468 тыс. избирателей.

Подробнее об итогах губернаторских выборов — в материале «Ъ-Черноземье» «Новые песни о главах».

Владимир Зоркий