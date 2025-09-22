Политсовет воронежской «Единой России» утвердил кандидата на пост спикера облдумы

Региональный политсовет воронежского отделения партии «Единая Россия» под председательством спикера облдумы предыдущего созыва, главы реготделения ЕР Владимира Нетесова утром понедельника, 22 сентября, утвердил кандидатуры от партии на ключевые должности в структуре политического управления регионом.

Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов (на фото в центре) должен покинуть пост, чтобы стать сенатором РФ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным источника «Ъ-Черноземье» в ЕР, все 19 членов политсовета единогласно проголосовали за решение, согласно которому Владимир Нетесов покинет пост спикера регионального парламента и будет назначен сенатором Совета федерации РФ от законодательной власти региона.

Председателем Воронежской областной думы вместо господина Нетесова, по решению политсовета ЕР, должен быть избран Юрий Матузов, бывший глава администрации Бутурлиновского района Воронежской области.

Главой фракции ЕР в облдуме, как решил политсовет партии, станет зампред облправительства Виктор Логвинов.

Господа Нетесов, Матузов и Логвинов ранее выиграли выборы депутатов Воронежской областной думы восьмого созыва. Из них господин Матузов — победил на одномандатном округе с результатом почти в 95%, господа Нетесов и Логвинов прошли по партийным спискам.

UPD: в правительстве Воронежской области сообщили, что Виктор Логвинов оставил пост зампреда 22 сентября.

UPD: губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил информацию источника «Ъ-Черноземье» и выразил уверенность, что генсовет ЕР «в скором времени согласует эти кандидатуры, а избранные депутаты областной думы поддержат мнение коллег в ходе первого заседания».

Сергей Калашников