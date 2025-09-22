Зампредом воронежского правительства стал Алексей Сапронов

На пост зампреда правительства Воронежской области назначен Алексей Сапронов, ранее работавший в должности министра сельского хозяйства региона. Об этом сообщили в облправительстве.

Алексей Сапронов

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Временно исполняющим обязанности главы регионального минсельхоза стала первый заместитель министра Светлана Петрова.

Алексей Сапронов родился 31 июля 1985 года в Ярославле, окончил факультет экономики и управления Воронежского технического госуниверситета. Работал в коммерческих и государственных структурах региона, с 2019 по 2023 годы возглавлял департамент аграрной политики, с 2023-го — министр сельского хозяйства. Кандидат экономических наук.

Сегодня от должности зампреда воронежского правительства был освобожден Виктор Логвинов, занимавший ее с 2015 года. Отмечалось, что господин Логвинов ушел в отставку по собственному желанию. По решению воронежского политсовета партии «Единая Россия» (ЕР) он возглавит фракцию ЕР в облдуме.

Также сегодня сообщалось, что спикер облдумы Владимир Нетесов покинет этот пост и станет сенатором Совета Федерации РФ от законодательной власти региона. Региональный парламент же возглавит бывший глава администрации Бутурлиновского района Юрий Матузов. Господа Нетесов, Матузов и Логвинов ранее выиграли выборы депутатов Воронежской областной думы восьмого созыва.

Егор Якимов