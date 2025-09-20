Главные новости за 20 сентября. Ростов-на-Дону и область.

Конкурсный управляющий ООО «Евродон-Юг» выставил на торги право требования долга бизнесмена Вадима Ванеева размером 563 млн руб. со стартовой ценой 60 тыс. руб. На аукцион выставляется право взыскания задолженности, которая была признана определением Арбитражного суда Ростовской области.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту возможного использования рабского труда в х. Пустошкин Ростовской области. По данным СМИ и социальных сетей, несколько мужчин, включая лиц неславянской внешности, организовали проживание 17 человек на территории домовладения. Среди пострадавших — пожилые граждане и люди, ведущие асоциальный образ жизни.

Ростов-на-Дону попал в десятку городов-миллионников с наибольшим ростом стоимости вторичного жилья. В сентябре цена квадратного метра на вторичном рынке города составила 132,9 тыс. руб., что на 4,9% больше показателя годичной давности.

Ростовская область заняла первое место в России по реализации молодежной политики и второе по развитию добровольчества. По информации ведомства, в муниципалитетах области функционирует 231 объект молодежной инфраструктуры. Молодежные центры и добровольческие площадки организуют поддержку проектов, досуга и волонтерской деятельности.

В кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы прошел торжественный молебен в честь 276-й годовщины основания Ростова-на-Дону. Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий отметил в своей речи: «Молитва — лучший способ соединиться с нашим прошлым, а если мы чтим наше прошлое, у нас есть и будущее».