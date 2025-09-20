В Ростове-на-Дону прошел молебен по случаю 276-летия города

В кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы прошел торжественный молебен в честь 276-й годовщины основания Ростова-на-Дону. Об этом сообщил глава администрации города Александр Скрябин в своем Тelegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону

Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий отметил в своей речи: «Молитва — лучший способ соединиться с нашим прошлым, а если мы чтим наше прошлое, у нас есть и будущее».

Господин Скрябин подчеркнул, что молебен в День города уже стал в Ростове доброй традицией. По словам главы администрации, с молитвы принято начинать любое доброе дело. «А дел на благо города нам предстоит еще очень и очень много»,— добавил он.

Валентина Любашенко