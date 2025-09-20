Следком проверит использование рабского труда в хуторе Ростовской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту возможного использования рабского труда в х. Пустошкин Ростовской области. Об этом сообщает информационный центр СК России.

По данным СМИ и социальных сетей, несколько мужчин, включая лиц неславянской внешности, организовали проживание 17 человек на территории домовладения. Среди пострадавших — пожилые граждане и люди, ведущие асоциальный образ жизни.

Организаторы принуждали их к выполнению сельскохозяйственных и других работ. За нарушение дисциплины, невыполнение указаний и попытки побега к людям применялась физическая сила.

«Следственное управление СК по Ростовской области начало процессуальную проверку по данному факту. Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Аслану Хуаде представить доклад о ходе и результатах проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко