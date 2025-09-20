В Ростовской области открыли 52 молодежных центра в 2025 году

Ростовская область заняла первое место в России по реализации молодежной политики и второе по развитию добровольчества. Об этом сообщила пресс-служба министерства региональной политики и массовых коммуникаций донского региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По информации ведомства, в муниципалитетах области функционирует 231 объект молодежной инфраструктуры. Молодежные центры и добровольческие площадки организуют поддержку проектов, досуга и волонтерской деятельности.

«В регионе работают 52 молодежных центра, 42 муниципальных центра добровольчества, 27 «Добро.Центров», 10 кабинетов добровольца, 55 муниципальных штабов «МыВместе» и 45 зональных центров по подготовке молодежи к военной службе и военно-патриотическому воспитанию»,— уточнили в пресс-службе министерства.

Валентина Любашенко