Евродон-Юг выставляет на аукцион долг бизнесмена Ванеева за 60 тысяч рублей

Конкурсный управляющий ООО «Евродон-Юг» выставил на торги право требования долга бизнесмена Вадима Ванеева размером 563 млн руб. со стартовой ценой 60 тыс. руб. Информация об этом опубликована в Картотеке судебных дел.

Согласно размещенной информации, компания ранее входила в агрохолдинг предпринимателя. На аукцион выставляется право взыскания задолженности, которая была признана определением Арбитражного суда Ростовской области.

«Стартовая цена лота составляет 60 тыс. руб. Размер шага торгов установлен в 5 тыс. руб., задаток — 10 тыс. руб. Средства вносятся на счет ООО «Евродон-Юг»,— уточняют в информационном сообщении.

Заявки принимаются с 22 сентября по 28 октября. Результаты подведут 31 октября.

