Главные новости Черноземья за 19 сентября: Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

В Тамбове заявлен, пожалуй, первый современный проект коммерческой недвижимости на набережной реки Цны, которая уже давно ждет обновления. Как выяснил «Ъ-Черноземье, известный местный бизнесмен и депутат Антон Семибратов строит там здание на 1,3 тыс. кв. м под рестораны и офисы. Объект еще не успели закончить, а уже продают за 161 млн руб.

В Орле приближается конкурс по выборам мэра. Сегодня на него заявился новый кандидат. Общественная палата Орловской области выдвинула на должность своего заместителя председателя Владимира Лагутина. Он составит, по крайней мере, формально, конкуренцию действующему мэру Юрию Парахину.

В Белгородской области продолжают подводить итоги выборов. Губернатор Вячеслав Гладков, который на облдумской кампании был «паровозом» партийного списка «Единой России» и, разумеется, победил, сдал полагавшийся ему депутатский мандат. Он перейдет Ольге Чернобок, директору школы «Территория успеха», витринного для местных властей проекта в сфере образования.

В пятничном списке иноагентов — неожиданное пополнение из Курской области. Минюст РФ признал иностранным агентом известного курского военкора и блогера Романа Алехина, который последние месяцы активно критикует решения избранного губернатора Александра Хинштейна.

Главу СКР РФ Александра Бастрыкина заинтересовала резонансная массовая драка на пятерых в Воронеже. Главный следователь России поручил местным коллегам доложить о ходе расследования. Речь идет не о рядовом хулиганстве, возбуждено дело о покушении на убийство.

Власти опубликовали любопытные данные об экспорте продукции АПК из Орловской области. Выяснилось, что орловчане поставляют свою гречку даже в США, а также в Армению, Белоруссию, Сербию, Израиль. А основным покупателем орловской гречки стала Молдавия. Поставки только за год выросли в 2,3 раза

В Липецке следователи отметились завершением нетривиального уголовного дела. Они сообщили, что в местной колонии мужчина, который уже сидел за другое секс-преступление, активно развращал детей через соцсети. Он представлялся девочкой и убеждал ее ровесников кидать интимные фото, а затем шантажировал их, чтобы получить еще больше фото. Педофилу дали 24 года за 35 эпизодов преступлений, которые он совершил не выходя из колонии. В пресс-релизе СКР не уточняется, понесли ли наказание сотрудники пенитенциарного учреждения, которые не отобрали у липчанина смартфон

ВСУ 19 сентября продолжили массированные атаки приграничья Белгородской и Курской областей. В Краснояружском районе Белгородчины, от, по словам губернатора, «целенаправленного удара» по гражданскому грузовику погиб мирный житель, водитель. В приграничном селе Амонь Хомутовского района Курской области дрон ВСУ атаковал 55-летнего местного жителя, который ехал на мотоцикле. Гражданский погиб на месте.

