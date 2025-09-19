Липецкий рецидивист получил 24 года за развращение 34 детей не выходя из колонии

В Липецкой области суд приговорил ранее судимого мужчину, имя которого правохранительные органы не раскрывают, к 24 годам лишения свободы в колонии особого режима за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России (СКР) по региону.

Осужденный признан виновным в 35 эпизодах в отношении 34 детей. Ему инкриминируются различные преступления, включая иные действия сексуального характера, понуждение к ним путем шантажа, развратные действия, а также изготовление и распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних (п.п. «а, б» ч. 5 ст. 132 УК РФ, п.п. «б, в» ч. 3 ст. 133 УК РФ, ч. 5 ст. 135 УК РФ, п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что, в 2022 году осужденный, отбывая в одном из исправительных учреждений Липецкой области наказание за совершение преступлений против половой неприкосновенности, вел активную переписку в социальных сетях с несовершеннолетними.

С целью получения от них интимных фотографий он злоупотреблял доверием детей в возрасте от шести до 15 лет. Представляясь их ровесницей, пересылал им изображения интимного содержания, получая взамен их фото в обнаженном виде. В последующем принуждал детей путем шантажа присылать ему новые фотографии интимного характера и совершать действия сексуального характера под видеозапись.

Следователи уточнили, что дети получали сообщения в разных регионах России.

Анна Швечикова