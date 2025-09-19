Тамбовский бизнесмен продает строящийся ТЦ за 161 млн рублей

В Тамбове начато строительство здания коммерческого назначения на набережной — подрядчиком выступает ООО «ТБС-Бетон» (структура ГК «Тамбов Бизнес Строй» Антона Семибратова). Согласно данным паспорта объекта, работы стартовали в августе 2025 года и должны завершиться 3 октября 2026 года. В эксплуатацию объект планируется ввести в четвертом квартале 2026 года.

Проект коммерческого здания на улице Набережной, 11

Фото: объявление на сайте "Авито"

Двухэтажное здание общей площадью 1 289 тыс. кв. м уже выставили на продажу на классифайдере. Так, предлагаются офисные помещения свободного назначения площадью от 30 до 600 кв. м. Стоимость квадратного метра установлена на уровне 125 тыс. руб. Таким образом, общая стоимость готового объекта оценивается в 161,1 млн руб. Помещения будут в черновой отделке. Предусмотрено несколько входов — со стороны улицы Набережной и со стороны реки Цны. Коммерческая недвижимость предлагается для использования под офисы, торговые площади или рестораны. Заявленные коммуникации включают индивидуальное отопление, водоснабжение и электричество.

Продавец подтвердил «Ъ-Черноземье» принадлежность актива экс-депутату тамбовской городской думы Антону Семибратову, однако причины продажи комментировать отказался. Там уточнили, что «ТБС-Бетон» ведет только подготовительные работы, в дальнейшем объект перейдет другому подрядчику.

По данным Rusprofile, ООО «Тамбовбизнесстрой-бетон» зарегистрировано в Тамбове в 2007 году, уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — производитель товарного бетона. Бенефициар и генеральный директор общества — Антон Семибратов. Собственник также владеет и управляет ООО СЗ «Капитал-финанс» (работает как заказчик-застройщик и генподрядчик) и ООО «Специализированный застройщик "Строй-Партнер"» (деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта). По итогам 2024 года «ТБС-Бетон» показало выручку в 965 млн руб. (+12% к предыдущему году) и чистую прибыль 246 млн руб. (+2%). «Капитал-финанс» завершило год с выручкой 1,1 млн руб. (+43%) и убытком 756 тыс. руб. (+21%).ООО «Специализированный застройщик "Строй-Партнер"» выручил 0 руб., показав убыток в 4,2 млн руб. (-25%).

Помимо нового объекта на Набережной в облцентре, господин Семибратов продает полтора года торговый центр «Студенец» на улице Советской. Объявление о продаже объекта за 485 млн руб. появилось на онлайн-платформах в 2024 году. Сейчас информация о продавце стала доступна на сайте компании «Тамбов Бизнес Строй». Общая площадь — 8,7 тыс. кв. м. Уточнялось, что там открывались ресторан-маркет «На Цоколе», кинотеатр «Студенец синема», Burger King, кофейня, бильярдный клуб, танцевальная студия и несколько салонов красоты.

Строительство торгового центра «Студенец» началось в 2008 году с участием «РДР-холдинга» и структуры финансовой корпорации «Открытие». Однако проект был заморожен из-за кризиса. В 2011 году объект выкупило ООО «РБ Инвест». В 2018 году арбитражный суд Тамбовской области ввел конкурсное производство в отношении собственника ТЦ из-за задолженности перед «Открытием» в 3 млрд руб.

Анна Швечикова