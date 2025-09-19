Экспорт гречневой крупы из Орловской области за год вырос в 2,3 раза

Объем экспорта гречневой крупы из Орловской области увеличился в 2,3 раза относительно показателей аналогичного периода 2024 года и составил 1745 т. 295 т из них было поставлено за рубеж в первой половине сентября. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ

Основным импортером стала Молдавия, закупившая около 60% продукции. Также поставки осуществлялись в Армению, Белоруссию, Сербию, Израиль, США и Узбекистан.

Тамбовская область за первые семь месяцев 2025 года отправила за границу в 6,5 раза больше пшеницы, чем за аналогичный период 2024-го.

Кабира Гасанова