Александр Быстрыкин поручил доложить о расследовании массовой драки в Воронеже

Председатель Следственного комитета России поручил представить доклад о расследовании уголовного дела о покушении на убийство двух и более лиц, совершенном группой из хулиганских побуждений (ч. 3 ст. 30, пп. «а, ж, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Дело было возбуждено ведомством после массовой драки на проспекте Революции, главной улице Воронежа. Об этом сообщили в СК.

По данным следствия, ночью на проспекте были избиты четверо горожан. Задержаны пятеро подозреваемых в возрасте от 20 до 30 лет.

Вскоре после событий в соцсетях появилось видео, на котором молодые люди в капюшонах избивают ногами лежащих на тротуаре и уже не сопротивляющихся людей.

15 сентября футболисты воронежского «Факела» подрались с игроками подмосковной «Родины» после матча десятого тура Первой лиги в городе Химки.

Юрий Голубь