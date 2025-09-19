В Белгородской области от удара ВСУ погиб водитель грузовика

В Краснояружском районе Белгородской области на окраине села Отрадовка произошел «целенаправленный удар» ВСУ по грузовому автомобилю. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Водитель погиб на месте от полученных ранений. Автомобиль был полностью уничтожен огнем. Утром после атак ВСУ по Белгородской области были ранены два человека.

Также сегодня в Хомутовском районе Курской области беспилотник ВСУ атаковал 55-летнего мотоциклиста. Мужчина скончался на месте. В селе Калиновка того же района беспилотник повредил грузовик, в результате чего 36-летнему водителю оторвало ногу.

Анна Швечикова