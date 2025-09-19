Дроны ВСУ убили мотоциклиста и ранили водителя грузовика в Курской области

Украинский беспилотник атаковал 55-летнего местного жителя, который ехал на мотоцикле в селе Амонь Хомутовского района Курской области. От полученных травм мотоциклист скончался на месте. Кроме того, из-за удара БПЛА по грузовому автомобилю в селе Калиновка Хомутовского района 36-летнему водителю оторвало ногу. Он находится в тяжелом состоянии, его доставляют в Курскую областную больницу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Сегодня после атак ВСУ по Белгородской области были ранены два человека.

Кабира Гасанова