В конкурсе на пост мэра Орла по новым правилам появился второй кандидат

Общественная палата Орловской области (ОПОО) выдвинула своего заместителя председателя Владимира Лагутина в качестве кандидата на должность мэра Орла. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщила руководитель аппарата палаты Марина Лупина. Кандидатуру господина Лагутина предложил председатель ОПОО Сергей Ступин. В региональной палате отметили достижения кандидата: его опыт в решении социальных проблем и налаживании связей между властью и жителями региона. Его коллеги подчеркнули, что господин Лагутин показал себя как эффективный управленец. За него проголосовали единогласно.

заместитель председателя Общественной палаты Орловской области Владимир Лагутин

Фото: пресс-служба Общественной палаты Орловской области

Ранее 9 сентября члены правления ассоциации «Совет муниципальных образований Орловской области» выдвинули на отбор действующего главу города Юрия Парахина. Как сообщили «Ъ-Черноземье» источники в органах власти, предварительный отбор заявок от кандидатов на пост градоначальника Орла пройдет в среду, 24 сентября. Точная дата выборов пока не назначена, ее должны сообщить после назначений председателя и зампредседателя обновленного горсовета облцентра.

8 августа на портале правовой информации региона был опубликован указ губернатора Андрея Клычкова о создании комиссии по проведению отбора кандидатов. Ее председателем стал и.о. ректора Орловского госуниверситета имени Тургенева Павел Меркулов.

Конкурс по выборам мэра Орла в 2025 году проводится после внесения изменений в правила муниципального самоуправления в РФ. В марте президентом РФ был подписан закон, меняющий эти правила. В документе предусмотрены ряд способов избрания мэров: прямые выборы, выборы депутатами муниципального парламента из своего состава, а также выборы депутатами из числа кандидатур, отобранных специальной комиссией. Нововведение закона — выборы из числа кандидатур, предложенных губернатором. 1 августа городской совет Орла утвердил изменения, начав процесс внедрения новых правил в городе.

Анна Швечикова