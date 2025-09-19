Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сдал свой депутатский мандат

Депутатский мандат губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, баллотировавшегося от «Единой России», был передан члену той же партии Ольге Чернобок. Аналогичная процедура коснулась председателя ЛДПР Леонида Слуцкого: его мандат перешел к Богдану Червинскому. Об этом сообщила избирательная комиссия Белгородской области.

Избирком завершил регистрацию депутатов Белгородской областной думы восьмого созыва. Там уточнили, что часть избранных кандидатов передала свои мандаты другим представителям партий в связи с требованиями законодательства. 15 сентября был подписан итоговый протокол.

Теперь избранные депутаты должны предоставить заявления об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом парламентария, либо отказаться от мандата. Пока корректировки затронули лишь две партии — «Единую Россию» и ЛДПР. В остальных списках изменений не произошло.

Анна Швечикова