Главные новости к утру 19 сентября

Президент России Владимир Путин освободил от должности замруководителя администрации президента Дмитрия Козака, указ опубликован на сайте правовых актов. Ранее в Кремле подтвердили отставку господина Козака, он написал заявление по собственному желанию 17 сентября.

ОАО «Декмос», на балансе которого находились элитные апартаменты в здании отеля Four Seasons Hotel на Охотном Ряду у Кремля в центре Москвы, может быть признано банкротом. Налоговики добиваются признания несостоятельности этой компании, которую на рынке недвижимости ранее связывали с экс-банкиром Алексеем Хотиным.

19 сентября в 6:58 19 сентября (21:58 мск 18 сентября) на восточном побережье Камчатки произошло сильное землетрясение магнитудой 7,4. После него до 11 утра зарегистрировано около 30 сейсмособытий магнитудой от 4,0 до 6,0.

В американском штате Невада спустя три недели после убийства россиянина Вадима Круглова на фестивале Burning Man полиция обнаружила нож, который, предположительно, является орудием преступления. По данным офиса шерифа округа Першинг, 37-летний Круглов был найден мертвым 30 августа. Экспертиза показала, что причиной смерти стало ножевое ранение в шею.

Российские власти прорабатывают задачу создания единого холдинга в микроэлектронике, сообщил «Ъ» директор консорциума «Базис» Арсений Брыкин. По данным «Ъ», АФК «Система» ведет переговоры о продаже «Сберу» доли в крупнейшем производителе электроники ГК «Элемент».

Внеплановые ремонты на НПЗ и транспортной инфраструктуре привели к падению морских поставок нефтепродуктов из России в первой половине сентября на 18% год к году. Снижение экспорта повлияло на ставки фрахта, которые уменьшаются шестую неделю подряд.

Размещение дополнительной эмиссии акций ВТБ вызвало интерес у участников фондового рынка. Причем спрос обеспечили как институциональные, так и розничные инвесторы, полностью покрыв книгу заявок. Вместе с тем размещение пройдет с дисконтом к рыночным котировкам — согласно опросу участников рынка, цена может составить 67 руб.

На долю кредитных карт в первом полугодии 2025 года пришлось около 80% рынка необеспеченных розничных кредитов. Этому способствовало как общее сокращение выдачи кредитов наличными, так и использование особенностей кредиток в части грейс-периода или ранее действующих низких ставок.

Президент США Дональд Трамп заявил, что инцидент с беспилотниками в Польше произошел из-за того, что дроны, скорее всего, были выведены из строя. «Предположительно, они были выведены из строя... будем надеяться, что так было»,— сказал он.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о попытке США «установить марионеточный режим» и украсть «крупнейшие в мире запасы нефти, газа и золота». По словам президента, Венесуэла обладает «мощным государством, сильным правительством и решительным народом», чтобы противостоять этим планам.