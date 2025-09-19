В США нашли нож, которым мог быть убит Вадим Круглов на фестивале Burning Man

В американском штате Невада спустя три недели после убийства россиянина Вадима Круглова на фестивале Burning Man полиция обнаружила нож, который, предположительно, является орудием преступления. Об этом сообщает телеканал ABC7.

По данным офиса шерифа округа Першинг, 37-летний Круглов был найден мертвым 30 августа. Экспертиза показала, что причиной смерти стало ножевое ранение в шею.

Власти продолжают работу по установлению личности подозреваемого. Расследование осложняется тем, что Burning Man — это временный город в пустыне, где нет сотовой связи, а видеоматериалы и другие улики ограничены.

Организаторы фестиваля Burning Man совместно с компанией Secret Witness of Northern Nevada предлагают вознаграждение в размере $10 тыс. за информацию, которая приведет к аресту убийцы.