Более 30 сильных землетрясений зарегистрировано за утро на Камчатке

19 сентября в 06:58 по камчатскому времени (21:58 мск 18 сентября) на восточном побережье Камчатки произошло сильное землетрясение магнитудой 7,4. После него до 11 утра зарегистрировано около 30 сейсмособытий магнитудой от 4,0 до 6,0.

По данным регионального филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр первого землетрясения находился на суше в 93 км от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 123 км.

По данным сейсмологов, в разных районах Петропавловска-Камчатского и других населенных пунктах региона подземные толчки ощущались силой до 7 баллов. Здания трясло, в домах качалась мебель, падали мелкие предметы. Спасатели провели обследование соцобъектов и жилых домов. Жертв и серьезных разрушений нет.

Была объявлена угроза цунами по восточному побережью полуострова. В районе Налычево подошла волна высотой около 30 см.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский