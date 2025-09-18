В России может появится единый холдинг в микроэлектронике

Российские власти прорабатывают задачу создания единого холдинга в микроэлектронике, сообщил «Ъ» директор консорциума «Базис» Арсений Брыкин. По данным «Ъ», АФК «Система» ведет переговоры о продаже «Сберу» доли в крупнейшем производителе электроники ГК «Элемент».

«Если предположить, что сделка состоится и инвестором в ней станет "Сбер", то таким образом он сможет добиться синергии, как решая государственные задачи, так и достигая коммерческого результата»,— отметил господин Брыкин. Источник «Ъ» сказал, что в случае консолидации отрасли не исключен делистинг «Элемента», поскольку государство стремится сделать сектор микроэлектроники непубличным.

По данным «Ъ», АФК «Система» может продать ГК «Элемент», чтобы сократить долговую нагрузку, которая превысила 1,4 трлн руб. По мнению экспертов, «Сбер» после недавнего приобретения доли в «Аквариусе» и совместно с S8 Capital может создать крупного игрока, и, таким образом, консолидировать рынок микроэлектроники.

Группа «Элемент» была образована в 2019 году в результате слияния активов «Ростеха» и АФК «Система». Компания объединяет более 30 предприятий, обеспечивает более 50% российского производства электронной компонентной базы. В мае 2024 года «Элемент» провел IPO на СПБ Бирже, а в июне – получил вторичный листинг на Мосбирже. В первом полугодии 2025 года компания сократила выручку на 19%, чистую прибыль — на 47,3%.

