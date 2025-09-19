Трамп: инцидент с БПЛА в Польше мог произойти из-за неисправности БПЛА

Президент США Дональд Трамп заявил, что инцидент с беспилотниками в Польше произошел из-за того, что дроны, скорее всего, были выведены из строя.

«Предположительно, они были выведены из строя... будем надеяться, что так было»,— сказал он в интервью Fox News.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск утверждал, что над страной было сбито 19 российских дронов. Российская сторона, включая МИД и Минобороны, отвергла причастность к инциденту. Москва сообщила, что объекты для поражения на территории Польши не планировались.