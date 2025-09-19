Проверяющие пришли по сезону

ОАО «Декмос», на балансе которого находились элитные апартаменты в здании отеля Four Seasons Hotel на Охотном Ряду у Кремля в центре Москвы, может быть признано банкротом. Налоговики добиваются признания несостоятельности этой компании, которую на рынке недвижимости ранее связывали с экс-банкиром Алексеем Хотиным. Учитывая, что активы юрлица были взысканы в пользу государства, добиться возмещения неуплаченных налогов может быть непросто.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Управление Федеральной налоговой службы России по Кировской области направило заявление в Арбитражный суд Москвы о признании ОАО «Декмос» банкротом. Соответствующее сообщение, опубликованное 17 сентября, “Ъ” обнаружил на портале «Федресурс». Сумма требований не указана. На балансе ОАО «Декмос» в 2022 году находилось 88 люксовых апартаментов со 180 машино-местами на площади 15,9 тыс. кв. м в здании отеля Four Seasons Hotel Moscow на Охотном Ряду у Кремля в центре столицы. В ОАО «Декмос» и ФНС не ответили на запрос “Ъ”, с управлением ФНС по Кировской области связаться не удалось.

ОАО «Декмос» принадлежит кипрской Elletery Holding Ltd. Газета «Ведомости» со ссылкой на источники на рынке недвижимости сообщала, что компания может быть связана с экс-владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным, но его адвокат Павел Хлюстов это отрицал. По данным СПАРК, выручка ОАО «Декмос» в 2024 году сократилась в 1,8 раза, до 97,3 млн руб., чистый убыток составил 3,3 млрд руб. против 101 млн руб. годом ранее.

«Декмос» не справляется со своими обязательствами не только перед налоговой, но и перед банками. Летом 2024 года ВТБ подал иск к компании с требованием обратить взыскание на эти активы и принудительно реализовать их на торгах. Общий долг «Декмоса» перед банком, по данным на 2022 год, составлял €125 млн, или 9,4 млрд руб. Партнер NF Group Марина Малахатько оценивает имущество, ранее принадлежащее «Декмосу», в 20 млрд руб.

У компании возникли сложности с обслуживанием кредита из-за остановки финансовых потоков после изъятия апартаментов и передачи их принадлежащей Росимуществу компании «Управление недвижимостью». Этой структуре перешли и другие активы Алексея Хотина. Пока судебные разбирательства между ВТБ и «Декмосом» продолжаются, говорится в картотеке арбитражных дел.

ФНС могла инициировать процедуру банкротства «Декмоса» из-за неуплаченных налогов, которые компания накопила, например, по фискальным начислениям на имущество и другие налоги в период, когда она не владела активами, не исключает управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов. Партнер «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков считает высокой вероятность того, что ОАО «Декмос» по заявлению ФНС будет признано банкротом. По его словам, с 2025 года налоговики существенно увеличили активность в части инициирования процедур банкротства компаний, поскольку активнее проводят налоговые проверки и доначисляют налоги, с чем бизнес не всегда справляется. Например, налоговые службы подавали иски о банкротстве к балансодержателю бизнес-центра «Белая площадь» в центре города (см. “Ъ” от 19 января 2024 года) и входящего в ГК «Шоколадница» ООО «Кофе Хаус» (см. “Ъ” от 26 мая).

Если процедура банкротства в отношении ОАО «Декмос» будет запущена, налоговый орган попадет в третью очередь кредиторов, поясняет гендиректор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш. Иными словами, считает она, вероятность погашения налоговой задолженности в полном объеме невелика. По мнению Станислава Ахмедзянова, процедура банкротства, скорее всего, является формальностью для ликвидации компании и ее исключения из реестра юрлиц.

В то же время у ВТБ есть потенциал для получения изъятых Росимуществом активов, считает Марина Малахатько. Несмотря на то что изъятое имущество уже не подлежит включению в конкурсную массу, это не означает, что обременение в виде залога исчезает, поясняет Анна Барабаш. То есть, даже находясь в распоряжении Росимущества, эти активы все еще обременены, а значит, в случае их продажи (поскольку вечно на балансе Росимущества они находиться не могут) ВТБ может претендовать на удовлетворение своих требований, резюмирует она.

Дарья Андрианова