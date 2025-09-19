Клиенты банков расчехлили кредитки

На долю кредитных карт в первом полугодии 2025 года пришлось около 80% рынка необеспеченных розничных кредитов. Этому способствовало как общее сокращение выдачи кредитов наличными, так и использование особенностей кредиток в части грейс-периода или ранее действующих низких ставок. Эксперты ожидают сохранения высокой доли кредиток в этом сегменте рынка, которое может изменить лишь быстрое снижение ставок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Кредитные карты составляют подавляющую долю в объеме предоставленных необеспеченных потребительских кредитов. Во втором квартале 2025 года доля кредиток находилась на уровне 77%, немного снизившись по сравнению с первым кварталом 2025 года (81%). При этом до последнего квартала 2024 года доля кредитных карт не превышала 60%. Такие данные представил начальник Центра разработки макропруденциального регулирования и аналитики Банка России Дмитрий Зворыкин на форуме «Стратегия розничного бизнеса 2026». Популярность кредитных карт планомерно росла с начала 2023 года. Однако ускорение роста произошло во второй половине 2024 года, когда резко стали сокращаться выдачи кредитов наличными.

Большая популярность кредиток в настоящее время по сравнению с обычными потребкредитами обусловлена как особенностями самого продукта, так и объективными рыночными факторами. На выдачи кредитов повлияло сильное падение уровня одобрения новых кредитных заявок с осени 2024 года в связи с резким повышением ключевой ставки и системным ростом кредитных рисков (см “Ъ” от 7 октября 2024 года), отмечает управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. По кредитным картам сокращение кредитования в относительном выражении было менее заметно, в частности, из-за сохранения в портфелях банков большого количества карт, выданных в предыдущие годы, отмечает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. В целом на рынке такая ситуация в основном является результатом макропруденциальных требований регулятора, считают в Т-Банке.

Кроме того, руководитель направления по развитию потребительского кредитования Инго-банка Дмитрий Долженко отметил, что увеличилась доля утилизации лимитов по уже действующим кредитным картам. В частности, по кредиткам, эмитированным еще до начала действия жесткой денежно-кредитной политики, действуют более низкие ставки, тогда как в настоящее время ПСК по кредитным картам выше (47,9% годовых против 31,3% годовых), следует из данных «Финуслуг». Однако в настоящее время банки активно срезают лимиты по таким кредитным картам, чтобы не принимать повышенные кредитные риски, вытекающие из одобрений, совершенных в других рыночных реалиях и при меньшей закредитованности заемщиков, отмечает Юрий Беликов.

На большую долю кредиток повлияла также особенность самого продукта, в частности, возможность многократного использования лимита кредитных карт без дополнительных оформлений, а также различные программы лояльности (кешбэк, бонусы, льготный период), отмечает директор по развитию финансовых продуктов макркеплейса «Сравни» Магомед Гамзаев. Более того, на фоне высоких процентных ставок все больше клиентов могли использовать лимиты по кредиткам для оплаты текущих расходов в рамках грейс-периодов, при этом размещая собственные денежные средств на накопительных счетах либо коротких депозитах и тем самым зарабатывая на процентах, отмечает директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.

Такие клиенты не приносят банкам прибыли. В условиях снижения прибыльности банковской розницы и роста рисков банки оптимизировали работу с такими клиентами для повышения эффективности и маржинальности (см. “Ъ” от 17 июля). Так, на форуме представитель МТС-банка отметил, что по итогам работы с такими клиентами банк в первом квартале 2025 года поднял чистую процентную маржу в кредитных картах на 1,5 п. п. Вместе с тем доля клиентов, которая попала под эту оптимизацию, не превысила 5%, поэтому в целом для общей клиентской базы работа прошла незаметно, отметили в банке.

В ближайшее время доля кредитных карт сохранится в размере 70–80%, считает управляющий директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Константин Бородулин. Ожидается, что при снижении ключевой ставки до 12–13% произойдет значительный рост во всех сегментах розничного кредитования, включая кредиты наличными, говорит начальник управления клиентских отношений СДМ-банка Иван Лонкин. Это способствует реализации отложенного спроса на крупные покупки, отмечает эксперт.

Елена Ванюшина