Переработка забуксовала

Внеплановые ремонты на НПЗ и транспортной инфраструктуре привели к падению морских поставок нефтепродуктов из России в первой половине сентября на 18% год к году. Снижение экспорта повлияло на ставки фрахта, которые уменьшаются шестую неделю подряд. Аналитики допускают, что перебои в работе заводов могут вызвать увеличение экспорта сырой нефти: перенаправление потоков через Усть-Лугу и Новороссийск должно позволить компенсировать снижение в Приморске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Экспорт нефтепродуктов из портов РФ с 1 по 15 сентября составил 3,3 млн тонн, что на 16% меньше, чем среднее значение июля, и на 18% ниже аналогичного периода в 2024 году, говорится в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Снижение поставок было особенно заметным 11–15 сентября в том числе из-за последствий атаки на порт Приморск, откуда транспортируются значительные объемы дизтоплива. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 12 сентября сообщал, что в порту Приморск при атаке БПЛА произошло возгорание на насосной станции и на судне. Оба пожара были оперативно потушены, говорил чиновник.

Внеплановые ремонты на НПЗ снижают объемы экспорта и, как следствие, спрос на тоннаж и ставки фрахта, указывают в ЦЦИ. На неделе 8–14 сентября стоимость перевозки светлых нефтепродуктов снизилась на большинстве маршрутов на 3,3–4,7%. Ставки падают шестую неделю подряд: с середины августа стоимость транспортировки сократилась на 18–20%. Цены на перевозку темных нефтепродуктов за неделю 8–14 сентября снизились на 3,3–5,2%. Причиной в ЦЦИ называют сокращение экспортной базы: ремонтные работы, затронувшие часть НПЗ и транспортную инфраструктуру, уменьшают выпуск и отгрузку нефтепродуктов.

По данным источника “Ъ” в отрасли, 1–16 сентября нефтепереработка в РФ снизилась до 4,96 млн баррелей в сутки (б/c), а 16 сентября — до 4,75 млн б/с. Аналитики JPMorgan, как писал Bloomberg, отмечали, что ниже 5 млн б/c нефтепереработка в России не опускалась с апреля 2022 года.

Снижение стоимости перевозки может лишь частично компенсировать издержки экспортеров, но не станет стимулом для увеличения поставок нефтепродуктов, говорит партнер Kept, руководитель практики по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Максим Малков. В отличие от бензина, экспорт дизтоплива из РФ в сентябре не ограничен, напоминает эксперт аналитического центра «Яков и партнеры» Анна Волкова. Но, указывает она, рост оптовых цен на дизтопливо на 15% с 1 по 18 сентября делает внутренний рынок более выгодным для производителей.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков считает, что снижение нефтепереработки может привести к росту экспорта сырой нефти из РФ. По его словам, восстановить портовую инфраструктуру для транспортировки сырья технически проще, чем ремонтировать НПЗ. О возможном росте поставок нефти из РФ также пишет Reuters. По данным агентства, Россия увеличила запланированные объемы экспорта через порты Усть-Луга и Новороссийск, чтобы компенсировать перебои в Приморске. Усть-Луга должна будет перевалить не менее 2 млн тонн, что выше прежнего плана в 1,5 млн тонн, а Новороссийск должен экспортировать 3,1 млн тонн –- максимум последних месяцев.

Возможности экспорта светлых нефтепродуктов сейчас определяются не внешним спросом или экономикой поставок, а балансом производства, внутреннего потребления и регулирования, говорит Максим Малков. В этих условиях, добавляет он, рассчитывать на увеличение поставок не стоит. Директор ЦЦИ Роман Соколов отмечает, что приоритетом для производителей нефтепродуктов остается внутренний рынок с благоприятной конъюнктурой и высоким сезонным спросом. По итогам сентября, добавляет он, поставки нефтепродуктов из Балтийского и Черноморского бассейнов не превысят уровень августа, когда было отгружено около 3,3 млн тонн дизтоплива и 901 тыс. тонн мазута.

