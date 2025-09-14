Главные новости за 8-14 сентября. Кавказ

По данным на 14 сентября, в Ставропольском крае на выборах депутатов в органы местного самоуправления проголосовали 30,17% избирателей (почти 424 тыс. человек). В Ставрополе, где избирают городскую думу, явка, по предварительным данным, составила 26,47%.

Юридические лица, управляющие компании и владельцы частных домов будут платить новые штрафы за нарушения правил благоустройства Ставропольского края. Закон приняли по инициативе властей Кисловодска.

Власти Ставропольского края приняли решение обратиться в Федеральную антимонопольную службу из-за серьезного увеличения стоимости бензина. За две недели цена в регионе выросла на 8,5%.

Кавказские Минеральные Воды вошли в рейтинг туристических направлений осенью 2025 года, составленный ассоциацией туристических операторов России. В сентябре ставропольские курорты занимали 16% от общего числа бронирований и третью строчку, в октябре и ноябре — второе место.

В Пятигорске сотрудниками отдела противодействия экстремизму полиции ГУ МВД России по Ставропольскому краю и управления ФСБ по региону задержана организованная преступная группа, легализовавшая 380 незаконных мигрантов.

В Дагестане федеральное финансирование защиты от паводков на 2026 год увеличат в более чем в 2,5 раза.

Заместитель председателя правительства Ставропольского края Сергей Дубровин сложил свои полномочия и подписал контракт об участии в СВО в составе добровольческого формирования.

Мастер спорта по альпинизму Виталий Шкель установил новый рекорд России, покорив обе вершины Эльбруса за 6 часов 29 минут 8 секунд. Достижение официально внесено в «Книгу рекордов России».

Генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Кий покинул пост главы ГУ МЧС России по Ставропольскому краю. На посту главы краевого ведомства Владимир Кий проработал пять лет. Согласно информации министерства, исполняющим обязанности руководителя ГУ МЧС по СК стал генерал-майор внутренней службы Апрель Агакишиев.

Скончался олимпийский чемпион 1996 года и заслуженный мастер спорта России по тяжелой атлетике Андрей Чемеркин.