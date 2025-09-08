КМВ вошли в топ туристических направлений этой осенью

Кавказские Минеральные Воды вошли в рейтинг туристических направлений осенью 2025 года, составленный ассоциацией туристических операторов России. Об этом в своем Telegram-канале министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

КМВ вошли в тройку лидеров по квартальным и месячным показателям. В сентябре ставропольские курорты занимали 16% от общего числа бронирований и третью строчку, в октябре и ноябре — второе место.

Господин Доронин также отмечает, что отдых в соседних регионах занимает примерно неделю, то на Ставрополье гости готовы провести от 10 дней.

Константин Соловьев