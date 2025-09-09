В Ставропольском крае ОПГ легализовала 380 мигрантов

В Пятигорске сотрудниками отдела противодействия экстремизму полиции ГУ МВД России по Ставропольскому краю и управления ФСБ по региону задержана организованная преступная группа преступников (ОПГ), легализовавшая 380 незаконных мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В сообщество вошли 11 граждан России, Азербайджана, Узбекистана и Армении. По данным ведомства, подозреваемые работали на территории Кавказских Минеральных Вод с 2022 по 2024 годы. За свои услуги по сдаче экзаменов по русскому языку и истории России они брали по 30-45 тыс. руб. с каждого иностранца.

Помимо этого, фигуранты подыскивали жилье, где можно было фиктивно зарегистрировать мигрантов, а также оформляли недействительные трудовые договоры и медицинские сертификаты.

В отношении членов ОПГ возбуждены уголовные дела по статьям об организации незаконной миграции и о создании преступного сообщества.

Наталья Белоштейн