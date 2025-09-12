Власти Ставропольского края обратятся в ФАС из-за роста цен на бензин

Власти Ставропольского края приняли решение обратиться в Федеральную антимонопольную службу из-за серьезного увеличения стоимости бензина. За две недели цена в регионе выросла на 8,5%. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным регионального минсельхоза, на конец августа этого года коммерческая цена на дизельное топливо варьировалась от 66,5 тыс. руб. до 73 тыс. руб. за тонну. Средний рост оптовых цен с начала 2025 составляет 3,4%.

Мария Хоперская