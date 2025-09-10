Альпинист из России покорил обе вершины Эльбруса за 6,5 часа

Мастер спорта по альпинизму Виталий Шкель установил новый рекорд России, покорив обе вершины Эльбруса за 6 час. 29 мин. 8 сек. Достижение официально внесено в «Книгу рекордов России». Об этом сообщила пресс-служба Министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарии.

По информации ведомства, 50-летний спортсмен совершил рекордное восхождение в конце августа, приурочив его к Дню государственного флага России. Господин Шкель преодолел маршрут «альпинистский крест», который включает подъем на обе вершины самой высокой горы России и Европы с последующим спуском на противоположной стороне.

«Протяженность дистанции составила около 30 км, а перепад высот превысил 7 тыс. м. Чемпион и призер России по скайраннингу и ски-альпинизму ранее уже устанавливал рекорды. За его плечами скоростные забеги на пик Ленина и гору Казбек. В 2020 году Виталий Шкель установил двойной рекорд на Эльбрусе: преодолел путь от поляны Азау до западной вершины за 3 час. 10 мин., а спуск занял всего на час больше»,— пояснили в пресс-службе министерства.

Валентина Любашенко