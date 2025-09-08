На Ставрополье утвердили новые штрафы за нарушение правил благоустройства
Юридические лица, управляющие компании и владельцы частных домов будут платить новые штрафы за нарушения правил благоустройства Ставропольского края. Закон приняли по инициативе Кисловодска. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Евгений Моисеев.
Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ
С 1 сентября 2025 года на Ставрополье начали штрафовать за несвоевременный покос травы или уборку снега, за не закрашенные надписи на фасадах зданий и нарушения правил проведения уличных выступлений.
«Введенные штрафы являются фактически возрождением советского подхода к благоустройству»,— отметил глава Кисловодска.
Горожан и компании будут наказывать штрафами и за другие нарушения правил благоустройства.