На Ставрополье утвердили новые штрафы за нарушение правил благоустройства

Юридические лица, управляющие компании и владельцы частных домов будут платить новые штрафы за нарушения правил благоустройства Ставропольского края. Закон приняли по инициативе Кисловодска. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Евгений Моисеев.

С 1 сентября 2025 года на Ставрополье начали штрафовать за несвоевременный покос травы или уборку снега, за не закрашенные надписи на фасадах зданий и нарушения правил проведения уличных выступлений.

«Введенные штрафы являются фактически возрождением советского подхода к благоустройству»,— отметил глава Кисловодска.

Горожан и компании будут наказывать штрафами и за другие нарушения правил благоустройства.

Наталья Белоштейн