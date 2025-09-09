Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Дагестане финансирование на защиту от паводков увеличат в 2,5 раза

В Дагестане федеральное финансирование защиты от паводков на 2026 год увеличат в более чем в 2,5 раза. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды республики.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Уточняется, что в первую очередь выделенные средства позволят защитить те населенные пункты, где в прошлые годы из-за аномальных осадков вводился режим чрезвычайных ситуаций из-за подтоплений домов и инфраструктуры. По данным властей, запланированные мероприятия помогут повысить безопасность более 700 жителей в зонах риска и расширить защищаемую территорию.

Константин Соловьев

