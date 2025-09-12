Умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Андрей Чемеркин

Скончался олимпийский чемпион 1996 года и заслуженный мастер спорта России по тяжелой атлетике Андрей Чемеркин. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Владимиров / t.me Фото: Владимир Владимиров / t.me

Андрей Иванович Чемеркин был многократным чемпионом мира и установил шесть мировых рекордов. Атлета называли самым сильным человеком планеты.

«Он много сделал в нашем крае для развития спорта и пропаганды здорового образа жизни. Своим примером он вдохновил многих. И научил, как надо работать над собой, чтобы стать лучшим. Его уход – утрата для нашего края»,— говорится в сообщении.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким Андрея Чемеркина.

Андрей Чемеркин умер в возрасте 53 лет, сообщила Федерация тяжелой атлетики России в своем телеграм-канале.

«Федерация тяжелой атлетики России выражает искренние соболезнования родным и близким Андрея Ивановича. Скорбим вместе с вами»,— говорится в сообщении.

Причины смерти спортсмена не указываются.

Андрей Чемеркин родился в 1972 году в Солнечнодольске Ставропольского края. Он стал олимпийским чемпионом на Играх в Атланте в супертяжелом весе. На следующей Олимпиаде в Сиднее российский атлет получил бронзовую медаль. За карьеру штангист завоевал четыре золота, одно серебро и две бронзы на мировых первенствах, а также два золота и два серебра на европейских чемпионатах.

Спортсмен восемь раз устанавливал мировые рекорды. В 1997 году Андрей Чемеркин был награжден орденом Мужества. Атлет завершил профессиональную карьеру в 2004 году.

Тат Гаспарян