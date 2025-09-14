Главные новости недели в Нижегородской области к 14 сентября

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Более 80% нижегородских частных клиник отказались от лицензий на аборты. Оказывать эту услугу перестали 46 из 55 негосударственных медучреждений региона. Часть организаций оставила право делать аборты только в клинически обоснованных случаях.

Нижегородское УФАС признало неправомерными требования о сборах в фонд СВО. Главное управление автодорог (ГУАД) добавило в проекты некоторых договоров условие, что подрядчики и субподрядчики должны регулярно отчислять пожертвования в поддержку участников СВО. Антимонопольная служба отменила закупки и предписала ГУАД скорректировать условия.

Бывшего замглавы Бора Александра Янкина арестовали по обвинению во взяточничестве. Как полагает следствие, в ноябре 2021 года он за вездеход поручил генподрядчику, который строил мост по проекту «Борское Волгоречье», заключить договор субподряда с компанией своего приятеля. Вину Александр Янкин не признал.

Московский инвестор «Ресурс групп», который давно изучал состояние общественного транспорта в Нижнем Новгороде, сначала обсуждая условия концессии, а затем получив право приобрести 30% в уставном капитале АО «Нижегородпассажиравтотранс» (НПАТ), отказался от сделки. Далее искать частных партнеров для развития общественного транспорта власти не планируют.

Долю бизнеса Элады Нагорной стоимостью 1 млрд руб. перечислили государству. Ранее суд установил, что госпожа Нагорная получила ее коррупционным путем — при помощи своего бывшего супруга Олега Сорокина, который в 2010-2015 годах был главой Нижнего Новгорода. Теперь еще 2 млрд руб. у Олега Сорокина и Элады Нагорной изымает Семеновская прокуратура.

АО ДСК «Автобан» обещает построить дублер проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде раньше договорных сроков — в конце 2026 года. Концессионер проложил более пяти километров дорожного полотна из 12 км и возвел конструктив путепроводов.

Девять участников СВО будут стажироваться в нижегородском заксобрании. За каждым закрепили депутата-наставника. В областном парламенте для них выделили кабинет и подготовили рабочие места.

Давид Мелик-Гусейнов покинул пост генерального директора нижегородского футбольного клуба «Пари НН». Он сообщил, что решил «сосредоточиться на других проектах».