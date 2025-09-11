Дорожную пятилетку за три года

Депутаты заксобрания Нижегородской области проверили строительство автомобильной дороги-дублера проспекта Гагарина по концессии объемом 64,4 млрд руб. Новую трассу строит АО ДСК «Автобан». Концессионер проложил более пяти километров дорожного полотна из 12 км и возвел конструктив путепроводов. Половину стоимости проекта составляет новый мост через Оку в Автозаводский район Нижнего Новгорода. Он уже спроектирован, но его строительство потребует федерального софинансирования. Сейчас заявки региона рассматриваются в правительстве РФ. По концессии участок дублера от улицы Ларина до Новинок (без учета моста) необходимо сдать в начале 2029 года. Однако набравшая темп компания обещает завершить его раньше — в конце 2026 года. Комитет заксобрания остался доволен этим прогнозом и увиденным масштабом дорожно-строительных работ.

В составе дороги-дублера строители возводят мост через ручей

Фото: ЗС НО

Комитет нижегородского заксобрания по транспорту провел выездное заседание на стройке дороги-дублера проспекта Гагарина. Для Нижнего Новгорода это важная четырехполосная автодорога. По расчетам она разгрузит проспект и мосты через Оку, а также поспособствует развитию присоединенных к городу Новинок, где намечено строительство крупного жилого массива. Как ранее сообщал «Ъ-Приволжье», концессионное соглашение по созданию и последующей эксплуатации дороги в течение 30 лет было заключено с АО ДСК «Автобан», для окупаемости затрат она будет платной.

Изначально предполагалось, что дорога пойдет от Анкудиновского шоссе. Однако там требуется очень затратное расселение жилья и выкуп, кроме того, возникла проблема с трассировкой проектируемой дороги через памятник природы — ботанический сад ННГУ.

Поэтому первая очередь строительства дороги-дублера была исключена из концессии, и «Автобан» с мая 2024 года начал реализацию второй, третьей и четвертой очередей автодороги общей протяженностью 12,3 км.

Это участки от развязки на улице Ларина до ЖК «Новинки Смарт сити» и пересечения с автодорогой Р-125 на Богородск, далее по мосту через Оку в Автозаводский район города с реконструкцией улицы Фучика.

Стоимость этих очередей определена в 64,4 млрд руб., из которых около 34 млрд будет стоить новый окский мост. Денег на него пока нет, но как пояснил депутатам заместитель директора Главного управления автодорог (ГУАД) Александр Денисов, Нижегородская область подала две заявки в правительство РФ на получение межбюджетных трансфертов.

Руководитель проекта ДСК «Автобан» Анатолий Савченко пояснил, что сейчас идет пик строительства: рабочие уложили асфальтобетон на протяженности 5,5 км, перекладывают сети водоканала, строят ливневку, ставят опоры освещения и шумозащитные экраны близ жилых комплексов. Конструктивно собраны два путепровода над дорогами и мост через овраг с ручьем.

«Мы планируем в этом году завершить на 90% третью очередь дублера, а по второй очереди ставим задачу построить ее к концу 2026 года и потом запустить движение. Общая протяженность этих очередей — 8,5 км»,— рассказал строитель.

По условиям концессии срок сдачи второй и третьей очередей дублера намечен на первый квартал 2029 года. Таким образом, «Автобан» намеревается построить их раньше. Если из бюджета РФ выделят средства на строительство моста через Оку, то четвертую очередь в Автозаводский район вполне реально завершить в 2029 году, предположил Анатолий Савченко. «Такой мост надо строить два с половиной года. У нас он уже спроектирован, ждем финансирование», — отметил он.

Депутаты проехались вдоль строящейся трассы, осмотрев развязку, виадуки и работы по укреплению склонов и формированию откосов на сложном рельефе. У дублера будут и свои локальные очистные сооружения для стоков. По словам Анатолия Савченко, в проекте дороги предусмотрены несколько надземных пешеходных переходов, а рядом с ней проложат благоустроенный тротуар с велодорожкой шириной в 3 м.

Депутатов заксобрания порадовали увиденные на стройке результаты и взятые «Автобаном» темпы работ: ежедневно на стройке заняты более полутора сотен рабочих и 50–70 единиц самосвалов и спецтехники.

«Будет очень приятно, если в конце 2026 года вы действительно закончите дорогу от Ларина до Новинок, и в 2027 году по дублеру поедут нижегородцы. Ждать осталось недолго»,— отметил планы концессионера председатель транспортного комитета Владимир Солдатенков. Он также похвалил и правительство Нижегородской области, которое «с опережением работает по транспортным концессиям» и умудряется привлекать федеральное софинансирование, даже «запрыгивая на последнюю ступеньку» в переговорах с Москвой. Представитель ГУАД подтвердил, что нижегородский губернатор лично сопровождает прохождение заявок по трансфертам и скоро опять поедет в федеральные органы власти по вопросу финансирования строительства моста через Оку.

Компания «Автобан», которая зашла в Нижегородскую область на проекте участка скоростной автомагистрали М-12 «Восток» и затем взялась за строительство дублера проспекта Гагарина, планирует закрепиться в регионе. Подрядчик проектирует Восточный обход Нижнего Новгорода, намереваясь в дальнейшем участвовать в его строительстве, а также заняться проектом дублера проспекта Ленина.

Роман Кряжев