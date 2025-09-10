Прокурор изымает еще более 2 млрд рублей у Олега Сорокина и Элады Нагорной

Семеновская городская прокуратура Нижегородской области подала в Семеновский райсуд иск к бывшему главе МСУ Нижнего Новгорода Олегу Сорокину и его бывшей супруге Эладе Нагорной, требуя обратить 2,065 млрд руб. в доход Российской Федерации.

Как пояснили в надзорном ведомстве, по результатам проверки исполнения антикоррупционного законодательства было установлено, что будучи главой города, Олег Сорокин использовал свои должностные полномочия, чтобы оказывать покровительство спецзастройщику «Старт-Строй». В уставном капитале этой компании 60% доли ранее принадлежали его супруге.

«Общество было задействовано в преобразовании незаконного обогащения в иные активы, а также формировании под видом чистой прибыли денежных средств, производных от извлеченного коррупционного дохода. При этом в период с 2016 года по 2022 год организацией осуществлена выплата Эладе Нагорной дивидендов в сумме свыше 2 млрд 65 млн руб.», — сообщили в прокуратуре основания для подачи заявления в суд.

Олег Сорокин сейчас отбывает десятилетний срок заключения в исправительной колонии в Омске, его бывшая жена с детьми проживает за границей. Как ранее писал «Ъ-Приволжье», сначала за коррупционные проявления при получении земли для строительства ЖК «Новая Кузнечиха» Генеральная прокуратура взыскала с супругов 1,5 млрд руб. Затем прокуратура Нижегородского района истребовала еще 1 млрд руб. в доход государства с Элады Нагорной за ее аффилированность с ООО «Старт-Строй». Теперь настала очередь Семеновской прокуратуры взыскивать деньги — именно в Семенове зарегистрирован Олег Сорокин, ему присваивали звание почетного гражданина этого города.

Иван Сергеев