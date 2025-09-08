Более 80% нижегородских частных клиник отказались от лицензий на аборты

В Нижегородской области по состоянию на начало сентября 2025 года 46 из 55 (почти 84%) частных клиник отказались от лицензий на проведение абортов. Часть клиник оставила право делать аборты только в клинически обоснованных случаях, сообщили в региональном правительстве.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В созданном властями региона АНО «Институт демографического развития» в свою очередь отчитались, что с января по июль 24,2% нижегородок, обратившихся в государственные больницы, в итоге решили не делать аборт. Абсолютные цифры и сравнение с предыдущим годом не приводится.

Отказ четверти нижегородок от абортов в правительстве региона связывают с программой комплексного консультирования женщин в кризисных ситуациях, которую проводят в рамках Пятилетия семьи.

Как писал «Ъ-Приволжье», в марте текущего года от лицензий на аборты отказались 13 частных клиник.

В мае заксобрание Нижегородской области одобрило во II чтении закон о профилактике абортов. Также областное правительство решило ввести доплаты акушерам-гинекологам и психологам, отговорившим женщин от прерывания беременности.

В 2023 году региональный парламент направлял в Госдуму РФ инициативу о запрете на федеральном уровне абортов в частных клиниках, однако она получила замечания правового управления, и через год заксобрание инициативу отозвало.

Галина Шамберина