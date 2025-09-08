Бывшего замглавы Бора арестовали по обвинению в получении взятки

Борский городской суд 5 сентября 2025 года арестовал бывшего замглавы администрации округа Александра Янкина, обвиняемого в получении взятки (п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ). Вину обвиняемый не признал, сообщили в пресс-службе суда.

Бывший замглавы администрации г. о. г. Бор Александр Янкин в суде

Фото: Борский городской суд Бывший замглавы администрации г. о. г. Бор Александр Янкин в суде

Фото: Борский городской суд

Как полагает следствие, в ноябре 2021 года фигурант получил от приятеля вездеход стоимостью 700 тыс. руб. за то, чтобы с его компанией бал заключен договор субподряда на монтаж и изготовление стеклянных ограждений для пешеходного моста. Соответствующее поручение, заключить договор с конкретной организацией, чиновник дал генподрядчику, который строил мост в рамках проекта «Борское Волгоречье».

Суд постановил арестовать обвиняемого до 29 октября включительно. Постановление суда в законную силу не вступило.

По информации местной администрации, Александр Янкин покинул должность замглавы Бора в январе 2024 года.

