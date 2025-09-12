Девять участников СВО будут стажироваться в нижегородском заксобрании

Девять участников специальной военной операции пройдут стажировку в законодательном собрании Нижегородской области, за каждым из них закрепили депутата в качестве наставника. Часть стажеров, желающих в дальнейшем работать в органах госвласти, являются действующими военнослужащими, поэтому их имена держатся в секрете. Председатель заксобрания Евгений Люлин представил своего подопечного, участника программы «Герои. Нижегородская область» Александра Могачева.

«Боевой офицер, артиллерист, дважды кавалер Ордена Мужества. На СВО командовал батареей, был начальником штаба дивизиона. Сейчас готовит себя к государственной службе. В течение двух лет буду его наставником. Обсудили с Александром будущие стажировки в региональном парламенте, в ходе которых ему предстоит детально познакомиться с работой профильных комитетов, поучаствовать в выездных мероприятиях, с головой погрузиться в работу законодателей. Видно, что человек прямой, закаленный в боях. Прямо сказал мне, что пока не знает, в какой сфере госуправления сможет принести наибольшую пользу Родине. Сейчас он вместе с другими участниками программы “Герои” осваивает теорию в КУПНО и Нижегородском институте управления РАНХиГС. А мы поможем с практикой. Сказал моему гостю, что стажироваться в парламенте — большая удача. В правительстве непросто сориентироваться в работе разных министерств, а в заксобрании вся проблематика жизни региона собрана в одном месте»,— рассказал Евгений Люлин.

Для девяти участников СВО в областном парламенте выделили кабинет и подготовили им рабочие места.

Иван Сергеев