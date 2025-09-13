Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов покинул пост

Давид Мелик-Гусейнов покинул пост генерального директора нижегородского футбольного клуба «Пари НН». В своем Telegram-канале он выложил пост, в котором попрощался с болельщиками и сообщил, что решил «сосредоточиться на других проектах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

О том, куда именно он уходит, господин Мелик-Гусейнов не сообщил.

Как писал «Ъ-Приволжье», Давид Мелик-Гусейнов был назначен генеральным директором футбольного клуба «Пари НН» в июле 2023 года. На этом посту она сменил Равиля Измайлова. До того, как возглавить футбольный клуб, господин Мелик-Гусейнов руководил нижегородским минздравом.

Летом 2025 года после, после того, как «Пари НН» неудачно начал новый сезон в РПЛ, в СМИ появилась информация, что Давид Мелик-Гусейнов в ближайшее время может покинуть кресло генерального директора. Сам господин Мелик-Гусейнов 27 августа опроверг эту информацию и попросил «не плодить слухи и не тиражировать рассказы».

Андрей Репин