Инвестор не поехал на автобусе

Московский инвестор «Ресурс групп», который давно изучал состояние общественного транспорта в Нижнем Новгороде, сначала обсуждая условия концессии, а затем получив право приобрести 30% в уставном капитале АО «Нижегородпассажиравтортранс» (НПАТ), отказался от сделки. Как сообщили в минтрансе Нижегородской области, они получили отказ инвестора от приобретения акций областного пассажирского предприятия. Далее искать частных партнеров для развития общественного транспорта власти не планируют, намереваясь работать за счет «внутренних резервов». По мнению экспертов, отсутствие обещанных частных инвестиций скорее минус для НПАТа — партнер должен был заниматься обновлением подвижного состава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Московская компания «Ресурс групп» отказалась входить своим капиталом в АО «Нижегородпассажиравтортранс», которое с тремя автопарками обслуживает регулярные автобусные маршруты Нижнего Новгорода. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили в областном министерстве транспорта и автомобильных дорог. Частный инвестор давно обсуждал с нижегородскими властями возможность своего участия в городских пассажирских перевозках. В 2022 году представители «Ресурс групп» на уровне губернатора и его заместителей прорабатывали возможность взять в концессию общественный транспорт в Нижнем Новгороде — как автобусы, так и трамваи с троллейбусами. «Ресурс групп» анализировал финансово-хозяйственное состояние транспортных предприятий. Как писал «Ъ-Приволжье», под потенциальный приход частного инвестора в областных министерствах прорабатывалась возможность передачи в НПАТ новых электробусов из «Нижегородэлектротранса».

В итоге областной минтранс остановился на схеме продажи инвестору части НПАТ. Весной был проведен отбор инвесторов, желающих приобрести 30% акций в нижегородском автобусном предприятии.

Власти намеревались провести допэмиссию акций НПАТ, выпустив 711 тыс. акций общей стоимостью 711 млн руб. Право выкупа этих акций по закрытой подписке и стало предметом тендера, на который заявился единственный участник — входящая в холдинг «Ресурс групп» компания «РТ Лайн – общественный транспорт». Завершить сделку планировалось до конца 2025 года.

Однако выкупать выигранную в ходе отбора долю в «Нижегородпассажиравтортрансе» московский инвестор не стал. «В соответствии с официальным обращением у инвестора произошла коррекция стратегии. В адрес минтранса направлен отказ от приобретения акций НПАТ»,— пояснили в министерстве. Причин отказа от сделки в минтрансе не назвали. В холдинге «Ресурс групп» на звонки и запросы «Ъ-Приволжье» не ответили. Бывший заместитель директора «Ресурс групп» Юрий Волков, который ранее прорабатывал вопросы транспортного партнерства с регионом, сообщил, что больше в этой компании не работает.

Проводить повторный отбор инвестора в минтрансе Нижегородской области не планируют, отметив, что для этого сейчас нет нормативных правовых актов, а областное правительство предусматривало только одну отборочную процедуру.

«НПАТ сейчас за счет внутренних резервов, появившихся вследствие заключения брутто-контрактов, проводит текущий ремонт своих парков, улучшает условия труда для сотрудников»,— сообщили в минтрансе. По данным министерства, ритмичное финансирование за выполненную транспортную работу позволяет предприятию самостоятельно планировать свое развитие. Также в минтрансе добавили, что идущее акционирование «Нижегородэлектротранса» не предусматривает его последующего объединения с НПАТ.

Зампред комитета нижегородского заксобрания по транспорту Рустам Досаев отказ «Ресурс групп» назвал нерадостной новостью. «На мой взгляд, когда частные деньги приходят в муниципальные или региональные проекты — это хорошо. Частный инвестор, вкладывая свои средства, рассчитывает на обратную отдачу. Поэтому у него, как правило, есть хорошее понимание, куда и как он вкладывает деньги, более эффективный контроль за расходами. В данном случае у намечавшегося частно-государственного партнерства была задача модернизировать подвижной состав НПАТ, вывести предприятие на безубыточность, повысить качество транспортного обслуживания нижегородцев. Сложно сказать, по какой причине это партнерство не состоялось. Для минтранса и муниципалитета это не очень приятная история, так как был очевидный расчет на привлечение частных инвестиций. Теперь эти планы надо пересматривать, форматировать какие-то уже запущенные под инвестора процессы»,— сообщил господин Досаев.

Роман Кряжев