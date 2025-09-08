Нижегородское УФАС признало неправомерными требования о сборах в фонд СВО

Комиссия Нижегородского УФАС, рассмотрев жалобы индивидуального предпринимателя Александра Бобровского, отменила несколько закупок по установке и замене дорожных знаков в Богородском, Городецком, Балахнинском, Семеновском муниципальных округах и городском округе Бор на общую сумму около 54 млн руб.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Коммерсант пожаловался на то, что Главное управление автодорог (ГУАД) неправомерно включило в проекты договоров условие о том, что подрядчик обязан зарегистрироваться на территории Нижегородской области или открыть в регионе обособленный филиал. Вторая часть жалоб касалась того, что госзаказчик прописал в контрактах обязанность подрядчика заключить партнерское соглашение с Фондом народного единства, чтобы в соответствии с указом губернатора отчислять регулярные пожертвования для поддержки участников СВО и членам их семей. Соглашения с Фондом также были обязаны заключить и все субподрядчики, участвующие в работах по замене дорожных знаков.

Антимонопольная служба, рассмотрев жалобы ИП Бобровский, пришла к выводу, что требование об обязательной регистрации юрлица в Нижегородской области не соотносится с налоговым законодательством и явно избыточное. Что касается пунктов о соглашениях с Фондом народного единства, в Нижегородском УФАС отметили, что указ губернатора носит рекомендательный характер. Его формулировки об участии бизнеса в работе фонда не являются обязательными к исполнению требованиями. Поэтому доводы о неправомерности их включения в госконтракты также были признаны обоснованными. В связи с этим комиссия УФАС предписала автодорожному управлению отменить протоколы подачи заявок и отбора подрядчиков, скорректировать условия закупок и провести торги заново.

Иван Сергеев