В бюджет РФ поступил миллиард бывшей жены нижегородского экс-мэра

В бюджет РФ перечислено свыше 1 млрд руб., которые Элада Нагорная должна была получить от ООО «Старт-Строй» за передачу 60% в уставном капитале компании. Ранее суд установил, что свою долю госпожа Нагорная получила коррупционным путем — при помощи своего мужа Олега Сорокина, который в 2010-15 годах был главой Нижнего Новгорода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин и его бывшая супруга Элада Нагорная

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Экс-глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин и его бывшая супруга Элада Нагорная

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Решение суда устояло во всех инстанциях и вступило в силу, сообщили в прокуратуре Нижегородской области 9 сентября 2025 года.

Прокуратура потребовала взыскать с Олега Сорокина и Элады Нагорной эту сумму в 2024 году, в декабре Советский райсуд поддержал иск, но фактически исключил Олега Сорокина из числа ответчиков.

Свой иск прокурор основал на том, что ранее Генпрокуратура РФ взыскала 1,5 млрд руб. коррупционного дохода с ООО «Инградстрой», в 2012 году получившего при содействии Олега Сорокина 453 га территории под застройку. В конце 2016 года в состав учредителей «Инградстроя» вошел «Старт-Строй», уставные капиталы обеих компаний увеличили. По мнению прокуратуры, это произошло за счет смешения коррупционных средств с легальными.

На полученном участке компания построила 35 домов жилкомплекса «Новая Кузнечиха», за счет чего получила в 2014-22 годах прибыль в размере более 1,5 млрд руб. В декабре 2023 года проживающая за границей Элада Нагорная подала заявление о выходе из состава учредителей «Старт-Строя».

Как писал «Ъ-Приволжье», Олег Сорокин продолжает отбывать десятилетний срок за участие в похищении человека и взятку.

Галина Шамберина